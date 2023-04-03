Fernando Rigor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Rigor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fernando Rigor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Rigor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.