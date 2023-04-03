Fernando Rigor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Rigor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Rigor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fernando Rigor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fernando Rigor 6 Ekim 2002 tarihinde Vila do Conde şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fernando José Pontes Rigor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fernando Rigor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Rigor, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Rigor'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Fernando Rigor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fernando Rigor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Castelense
1 Temmuz 2021 yılında Leixões B
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Fernando Rigor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fernando Rigor şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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