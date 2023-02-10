Fernando Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Rodriguez 5 Ekim 2000 tarihinde Villa Gob. Gálvez, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Iván Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central II futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Rodriguez'nin CA Rosario Central II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ros. Central II

Fernando Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Rodriguez şuan CA Rosario Central II takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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