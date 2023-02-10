Fernando Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Roman 20 Kasım 1998 tarihinde Ñemby şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Aurelio Román Villalba şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Roman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SinLimites SM yapmaktadır. Fernando Roman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Roman'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fernando Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Club Cerro U19

28 Eylül 2020 yılında Aldosivi

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Fernando Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Roman şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.