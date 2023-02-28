Fernando Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Roman 23 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando José Román Torales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Roman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Roman'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

Fernando Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Roman şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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