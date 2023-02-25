Fernando Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Romero 24 Nisan 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Raúl Romero González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Fernando Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Romero'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nacional

15 Ekim 2020 yılında Guaireña FC

30 Haziran 2021 yılında Nacional

1 Temmuz 2021 yılında Cerro Porteño

8 Şubat 2023 yılında Melbourne

30 Haziran 2023 yılında Cerro Porteño

Fernando Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Romero şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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