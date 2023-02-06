Fernando Sobral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Sobral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Sobral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Sobral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Sobral 17 Aralık 1994 tarihinde Sobral şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Pereira do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Sobral Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fernando Sobral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Sobral'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Sobral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandosobral0/

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Fernando Sobral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Sobral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Sobral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Sobral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Kasım 2013 yılında Horizonte

12 Eylül 2014 yılında Icasa

29 Aralık 2014 yılında Horizonte

1 Ocak 2015 yılında Guarany-CE

1 Mart 2015 yılında Horizonte

20 Mart 2015 yılında Atlético-GO

6 Kasım 2015 yılında Horizonte

1 Temmuz 2017 yılında Sampaio Corrêa

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Fernando Sobral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Sobral şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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