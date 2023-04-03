Fernando Somolinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Somolinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Somolinos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Somolinos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fernando Somolinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Somolinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Somolinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Somolinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Somolinos 4 Nisan 2002 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Somolinos Bravo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Somolinos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Somolinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fernando Somolinos'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Somolinosboyu ve yaşı kaç

Fernando Somolinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Somolinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Fernando Somolinos kimdir

Fernando Somolinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Somolinos şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernando Somolinos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Jakub Stichauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Stichauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Stichauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Stichauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Svyatoslav Vanivskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svyatoslav Vanivskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Svyatoslav Vanivskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svyatoslav Vanivskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Aguayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Aguayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Aguayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor