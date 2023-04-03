Fernando Somolinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Somolinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Somolinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Somolinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Somolinos 4 Nisan 2002 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Somolinos Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Somolinos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Somolinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fernando Somolinos'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Somolinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Somolinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Fernando Somolinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Somolinos şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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