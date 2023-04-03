Fernando Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Soto 31 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Soto Farías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Soto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española U20 futbol takımında oynamaktadır. Unión Española U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Fernando Soto'nin Unión Española U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Soto şuan Unión Española U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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