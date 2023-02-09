Fernando Tobio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Tobio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Tobio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Tobio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Tobio 18 Ekim 1989 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Omar Fernando Tobio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Tobio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QSAOK yapmaktadır. Fernando Tobio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Tobio'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Tobio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Tobio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Tobio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Tobio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2014 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2015 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2017 yılında Palmeiras

23 Ağu 2017 yılında Rosario Central

30 Haziran 2018 yılında Palmeiras

17 Temmuz 2018 yılında Toluca

27 Ekim 2020 yılında Estudiantes

17 Ocak 2022 yılında Huracán

Fernando Tobio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Tobio şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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