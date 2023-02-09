Fernando Torrent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Torrent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Torrent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Torrent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Torrent 2 Ekim 1991 tarihinde Arrecifes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Torrent Guidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Torrent Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Fernando Torrent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Torrent'nin CA Huracán ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Torrent Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Torrent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Torrent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Torrent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2014 yılında Brown Adrogué

1 Aralık 2015 yılında Def. Belgrano

2 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2020 yılında Def. Belgrano

7 Eylül 2020 yılında Rosario Central

1 Ocak 2023 yılında Huracán

Fernando Torrent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Torrent şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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