Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Viana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Viana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Viana 20 Şubat 1992 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Viana Jardim Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Viana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Fernando Viana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Santo André (SP) futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Santo André (SP) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Viana'nin Esporte Clube Santo André (SP) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Viana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandoviana9/

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Fernando Viana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Viana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernando Viana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Viana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Joinville-SC

9 Mayıs 2015 yılında Paraná

4 Eylül 2015 yılında Joinville-SC

3 Şubat 2016 yılında Ituano

8 Mayıs 2016 yılında Joinville-SC

29 Ocak 2017 yılında Botev Plovdiv

25 Aralık 2017 yılında Al-Dhafra FC

24 Temmuz 2018 yılında Suwon FC

10 Ocak 2019 yılında Guarani

14 Ağu 2019 yılında Suwon FC

15 Ağu 2019 yılında Botev Plovdiv

23 Ocak 2020 yılında Kisvárda

7 Temmuz 2021 yılında Újpest FC

27 Temmuz 2022 yılında Criciúma EC

27 Ocak 2023 yılında Santo André

Fernando Viana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Viana şuan Esporte Clube Santo André (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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