Fernando Zampedri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Zampedri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Zampedri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Zampedri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Zampedri 14 Şubat 1988 tarihinde Chajarí şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Matías Zampedri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Zampedri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Cracks yapmaktadır. Fernando Zampedri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fernando Zampedri'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Zampedri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferzampedri_20/

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Fernando Zampedri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Zampedri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Zampedri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Zampedri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sport. Belgrano

30 Haziran 2011 yılında Rafaela

1 Temmuz 2011 yılında Crucero

30 Haziran 2012 yılında Rafaela

1 Temmuz 2012 yılında Sport. Belgrano

30 Haziran 2013 yılında Rafaela

1 Temmuz 2013 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2014 yılında Boca Unidos

1 Ocak 2015 yılında Juv. Unida (G)

31 Aralık 2015 yılında Boca Unidos

1 Ocak 2016 yılında Atl. Tucumán

13 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

1 Ocak 2020 yılında U. Católica

31 Aralık 2020 yılında Rosario Central

1 Ocak 2021 yılında U. Católica

Fernando Zampedri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Zampedri şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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