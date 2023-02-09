Fernando Zuqui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Zuqui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Zuqui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Zuqui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Zuqui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Zuqui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Zuqui

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Zuqui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Zuqui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Zuqui 27 Kasım 1991 tarihinde Luján de Cuyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Zuqui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Zuqui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 24 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Fernando Zuqui'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Zuquiboyu ve yaşı kaç

Fernando Zuqui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Zuqui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Zuqui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Zuqui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2016 yılında Boca Juniors

24 Ağu 2017 yılında Estudiantes

20 Ocak 2019 yılında CA Colón

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes

21 Ağu 2020 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2021 yılında Estudiantes

Fernando Zuqui kimdir

Fernando Zuqui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Zuqui şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Fernando Zuqui nereli

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