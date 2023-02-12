Ferran Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferran Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferran Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferran Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferran Torres 29 Şubat 2000 tarihinde Foios şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ferran Torres García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferran Torres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Ferran Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ferran Torres'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ferran Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FerranTorres20

http://www.instagram.com/ferrantorres/

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Ferran Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ferran Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ferran Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferran Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2017 yılında V. Mestalla

1 Ocak 2018 yılında Valencia

4 Ağu 2020 yılında Man. City

1 Ocak 2022 yılında Barcelona

Ferran Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferran Torres şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ferran Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Valencia CF (2006-2017)

İspanya takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 15 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 9 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

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