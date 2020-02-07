Ferudun Çelikmen’in acı günü
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.
KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi Fatma Çelikmen vefat etti. Fatma Çelikmen'in cenaze namazı Kemaliye ilçesi Sandıkbağ Mahallesi Tahta Caminde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Fatma Çelikmen gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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