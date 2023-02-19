Feruza isminin anlamı nedir, Feruza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Feruza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Feruza ismi ne demek, Feruza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Feruza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Haberin Devamı

Feruza İsminin anlamı nedir? TDK Feruza anlamı:

Feruze ismi Türk Dil Kurumunda Firuze olarak geçmektedir, bu isime göre arama yapabilirsiniz.

Feruza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Feruze ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Feruza isminin kökeni:

Feruza ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1217 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Feruza isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Feruza isminin rengi:

Altınımsı

Feruza ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Feruza isminin Harf Analizi Nedir ?

Haberin Devamı

Feruza ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Feruza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Feruza ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

R : 21

U : 25

Z : 29

A : 1

= 89 – Feruza İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Feruza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Feruza ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Feruza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 E: 5 R: 9 U: 3 Z: 8 A: 1 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Feruza isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!