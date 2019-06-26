Feslikan Yaylası’na toplu ulaşım seferleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonun başlamasıyla birlikte merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Feslikan Yaylası'na otobüs seferlerini yeniden başlattı. 501 nolu hat, haftanın 7 günü hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, yaz aylarında Antalyalıların yoğun olarak kullandığı Feslikan Yaylası'na ulaşım seferlerini yeniden başlattı. 25 Haziran Salı günü sefere başlayan 501 nolu hat, 17.00'da otogardan kalkacak ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Meltem Bulvarı, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı Çakırlar ve Feslikan Yaylası arasında hizmet verecek. Hat aynı zamanda her sabah 06.00'da da Feslikan'dan Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA