Fessou Euloge Placca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fessou Euloge Placca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fessou Euloge Placca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fessou Euloge Placca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fessou Euloge Placca 31 Aralık 1994 tarihinde Lomé şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fessou Euloge Placca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Fessou Euloge Placca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fessou Euloge Placca'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fessou Euloge Placca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fessou Euloge Placca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fessou Euloge Placca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fessou Euloge Placca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2013 yılında Servette FC

30 Haziran 2014 yılında Etoile Filante

1 Temmuz 2014 yılında KFC Oosterzonen

21 Temmuz 2016 yılında KFCO Beerschot

2 Ekim 2020 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2021 yılında Beerschot V.A.

31 Temmuz 2021 yılında Al-Tadamon SC

30 Haziran 2022 yılında Beerschot V.A.

1 Temmuz 2022 yılında Soligorsk

Fessou Euloge Placca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fessou Euloge Placca şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Fessou Euloge Placca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 8 gol atmıştır.

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