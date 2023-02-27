Festim Alidema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Festim Alidema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Festim Alidema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Festim Alidema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Festim Alidema 5 Ekim 1997 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Festim Alidema Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Festim Alidema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Festim Alidema'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Festim Alidema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Festim Alidema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Festim Alidema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Festim Alidema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2018 yılında FC Llapi

29 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

7 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2020 yılında Slaven Belupo

2 Eylül 2020 yılında FC Drita

30 Haziran 2021 yılında Slaven Belupo

5 Ağustos 2021 yılında FC Llapi

Festim Alidema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Festim Alidema şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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