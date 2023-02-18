Festim Shatri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Festim Shatri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Festim Shatri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Festim Shatri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Festim Shatri 28 Kasım 2003 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Festim Shatri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Festim Shatri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Festim Shatri'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Festim Shatri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Festim Shatri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Festim Shatri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Festim Shatri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik U17

2 Ağu 2019 yılında Lokomotiva U17

21 Şubat 2020 yılında NK Tresnjevka

11 Ağu 2020 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

Festim Shatri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Festim Shatri şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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