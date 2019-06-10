Festival Ağası Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla'da gerçekleştirilen Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali'nin Festival Ağası seçildi. "Ağalık vermekle olur" diyerek festival alanına giden yolun en kısa sürede yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, yaz sezonunun ilk asfalt çalışmasının Akkışla'da olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte katıldığı Akkışla Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali'nde büyük ilgiyle karşılandı. Başkan Büyükkılıç, festival alanını gezerek tüm katılımcılarla selamlaştı.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Festival Ağası seçildi. Ağa kıyafetleri giydirilen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Ağalık giymekle olmaz, vermekle olur" dedi ve Türkmen kıyafetini giymenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bu kıyafete layık olmak için Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, tarihimize ve kültürümüze bağlı olarak yaşamayı Mevlam nasip etsin" diye konuştu.

Festivallerin birlik beraberliği pekiştirmeye vesile olduğunu da belirten Başkan Büyükkılıç, böylesi anlamlı organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında festival alanına ulaşımı sağlayan yola da değindi ve "Bu yıl yapılacak ilk asfalt festival alanına giden yolun asfaltı olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasının ardından yün eğirerek, def çalıp türkü söyleyen Türkmen kadınların yanına gitti. Çeşitli oyunların da oynandığı festivalde halk oyunları gösterileri de sunuldu. Festivalde ayrıca katılımcılara pilav dağıtıldı ve yoğurt ikram edildi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Akkışla yoğurdunu tadan Başkan Büyükkılıç, "Yoğurt Akkışla'da yenir" mesajı verdi.

Kaynak: İHA