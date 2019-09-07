Festivalde diyetisyen üzümün faydalarını anlattı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali'nde diyetisyen Bengü Ünal tarafından ziyaretçilere üzümün faydaları anlatıldı.

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali'nde diyetisyen Bengü Ünal, ziyaretçilere üzümün faydalarını anlattı. Sarıgöl'ün üzüm ambarı olmasına rağmen fazla üzüm tüketimin olmadığı belirten Ünal, üzümün içerindeki vitamin ve mineraller bakımından tam bir şifa kaynağı olduğu belirtildi. Ünal, "Ağustos ve Eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten- , karoten -, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir" dedi.

'Çocukların kemik gelişimine katkı sağlar'

Diyetisyen Bengü Ünal, "Üzüm, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemiklerin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi çok faydalıdır. Sebebi ise üzümün kemik gelişimine katkıda bulunan demir ve bakır minerallerini içermesidir. Kemik erimesine sahip hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilirler" dedi.

'Kansızlığa, halsizliğe faydalı'

Bengü Ünal üzümün yararları şöyle anlattı:

"Ayrıca içeriğinde yüksek miktarda demir bulunmasından dolayı kansızlığa sahip bireylerin demir depolarının artması için birebir olan besinlerden biridir. Kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi karşılaşılan belirtilerin azalmasını ve ortadan kalkmasını sağlar. E ve K vitamininden zengin olması da cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktadır.".

'Beslenme çantalarına üzüm koyun'

Diyetisyen Bengü Ünal, üzümün yararlarından en önemlisi olanı da şöyle anlattı:

"Üzümün en önemli özelliklerinden biride polifenoller olarak bilinen güçlü antioksidanları içermesidir ve bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle beraber enfeksiyon risklerini de azaltmaktadır. Aileler mevsim geçişlerinde okula başlayacak çocuklarımızın beslenme çantalarına üzüm koyarak onların hastalıklardan korunmasını sağlayabilirler. Üzüm, olenolik asit içeriği ile sağlıklı diş ve diş etlerine kavuşmanızı sağlar. Bunun yanı sıra üzüm posa açısından zengin olmasından dolayı kabızlığı önlemektedir. Üzüm en çok enerji vermesinden dolayı bilinmektedir. Özellikle çocuklarda rastlanan konsantrasyon bozuklukları sorununu çekirdeksiz sultani üzüm ile hafifletebilirler. Yeşil üzümdeki B vitamini kompleksleri çocuğun zihnini geliştirir ve sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Ayrıca üzüm kolesterolü dengede tutmakta, kalp damar rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Fakat her yediğimiz besinin porsiyonlarını dikkat etmemiz gerektiği gibi üzümünde 1 porsiyonu 15 adete denk gelip 60 kcal(kalori) olmasıyla beraber glisemik indeksinin(içeriğindeki şeker oranı) yüksek olması da göz önüne alınıp diyabet rahatsızlığı ya da insülin direnci olan hastaların üzüm tüketimlerinde dikkatli olması gerekmektedir.2

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöllü diyetisyene teşekkür ederek, "Sarıgöl'ün bağrından yetişen değerli gençlerimizin festivalimize destek vermeleri hatta üzümün yararını anlatması bizleri sevindirdi" dedi.

Kaynak: İHA