Festivale ’kuş dili’ ile davet

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy sakinleri, 17 Eylül Pazar günü 24'üncüsü yapılacak Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali'ne vatandaşları, ıslıkla haberleşme yöntemi olan kuş diliyle davet etti.

UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne aday olan kuş dilinin gelecek yıllara taşınması için geleneksel olarak düzenlenen "Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali" öncesi Kuşköy köyünde Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği yönetim kurulu üyeleri ve köylüler ıslık diliyle yaptıkları festival duyurusunda, "Tüm halkımızı 17 Eylül'de yapacağımız ıslık dili festivaline davet ediyoruz" dediler.

Kuş Dilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, burada yaptığı açıklamada, yörede yüzyıllardır haberleşme amacıyla kullanılan kuş dili kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Şeref Başkan, kuş dilini tanıtmak amacıyla her yıl festival düzenlediklerini ifade ederek, "Amacımız bu kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bölgedeki arazi engebeli. Yöre halkı uzaktaki insanlarla haberleşmek amacıyla bu dili oluşturmuş. Birbirleriyle haberleşmede kuş dili kullanıyor. Kuş dili konuşma aracı olarak Kuşköy köyünde düğün, cenaze, hastalık, imece çağırma durumlarında en önemli ve en kolay haberleşme türüdür. Karşıdan karşıya 3 kilometre mesafeden birbirine haber ulaştırmada en çok kullanılan yöntemdir. Biz de bu çok eskilere dayanan kültürü gelecek nesillere tanıtmak ve aktarmak için her yıl festival düzenliyoruz. Bu yıl da 17 Eylül'de düzenleyeceğimiz festivale herkesi davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)