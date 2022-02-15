Fetani Battal kimdir? Sağlık durumu nasıl? Fetani Battal'a ne oldu? AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi. Battal'ın son durumu ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fetani Battal kimdir? Sağlık durumu nasıl? Fetani Battal'a ne oldu? İşte detaylar...

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AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi. Battal, Güven Hastanesi’nde ameliyata alındı. Bu gelişmelerin ardından AK Parti'li vekil araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, Fetani Battal kimdir? Sağlık durumu nasıl? Fetani Battal'a ne oldu? Detaylar haberimizde... FETANİ BATTAL'A NE OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL? Fetani Battal, TBMM'deki odasında bugün kalp krizi geçirdi. Battal'a ilk müdahaleyi TBMM Hastanesi personeli gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırılan Battal, bypass ameliyatına alındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetani Battal’ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi’ne giderek doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. FETANİ BATTAL KİMDİR? Fetani Battal 1963 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Firdes'tir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. ve 27. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapmıştır. İngilizce bilen, evli ve üç çocuk babasıdır. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Fetani Battal