Fethallah Tahar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fethallah Tahar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fethallah Tahar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fethallah Tahar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fethallah Tahar 22 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da فتح الله طاهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fethallah Tahar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fethallah Tahar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Fethallah Tahar'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fethallah Tahar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fethallah Tahar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fethallah Tahar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fethallah Tahar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASM Oran

26 Temmuz 2016 yılında RC Rélizane

1 Temmuz 2019 yılında ASO Chlef

10 Nisan 2021 yılında MC Alger

Fethallah Tahar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fethallah Tahar şuan MC Alger takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Fethallah Tahar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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