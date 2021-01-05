Fethi Sekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ölüm tarihi ne zaman? Nasıl şehit oldu? Mezarı nerede?

Ülkemizde terör saldırılarına karşı, teröristlerine hain emellerine izin vermeyen ve bu uğurda canını feda eden kahramanlar vardır. Bu kahramanlardan biri de İzmir'de görev yapan Elazığlı şehit polis memuru Fethi Sekin'dir. İzmir'de iki yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri püskürterek olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığı ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kurdu. Peki Fethi Sekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ölüm tarihi ne zaman? Nasıl şehit oldu?

FETHİ SEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Polis memuru Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde doğdu. Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. 43 yaşındaki Sekin, daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptıktan sonra İzmir'e tayin oldu. Burada yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

FETHİ SEKİN NASIL ŞEHİT OLDU? ÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehit oldu ama teröristlerin hain emellerine de izin vermedi.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

FACİAYI ÖNLEDİ

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu.

Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.

Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre lanet okudu.

Şehit polisin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi.

Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde "Fethi Sekin" adı ölümsüzleştirildi.

MEZARI NEREDE?

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Sekin'in mezarı Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunmaktadır.