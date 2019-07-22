Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hastalara manevi destek

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti ile hastaların moralleri yüksek tutuluyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hastaların moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için "Manevi Destek ve Rehberlik" hizmeti de veriliyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik "hizmeti protokolü kapsamında hizmet veren birimin görevlileri, hasta odalarını tek tek ziyaret ediyor. Cerrahi müdahale görecek hastalara ameliyathaneye girmeden önce veya tedavi süreci devam eden yatan hastalarla görüşen görevlilerin çabası, tıbbi tedaviye önemli katkı sunuyor. Birimde görevli manevi destek ve rehberlik uzmanları hasta yakınlarıyla, çalışan personelleri de ihtiyaç halinde ziyaret destek sağlıyor.

Halka kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk "Hastalarımıza moral ve motivasyon sağladığını düşündüğümüz manevi destek hizmetini aktif hale getirdik. Açılışımızdan bu güne kadar 2 bin 65 hasta, hasta yakını ve hastane personeline manevi destek sağladık. Bunların olumlu dönüşlerine tanık olmak, yapılan çalışmanın öneminin en önemli göstergesini oluşturuyor . Hasta ya da hasta yakınlarının duygularının en karmaşık olduğu yerlerden birisi hastanelerdir. Bu nedenle zaman zaman üzüntü, sıkıntı, öfke ve ümitsizlik gibi olumsuz duygulara kapılabilmekteler. İnsanlar, bu gibi durumlarla baş edebilme konusunda kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. İşte böyle zamanlarda, manevi destek biriminde görev yapan uzmanlarımız devreye girip, desteğe ihtiyaç duyan kişilere moral ve motivasyon sağlamakta ve onların olumsuz duygulardan arınmalarına yardımcı olmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA