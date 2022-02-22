Fethi Tevetoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Fethi Tevetoğlu'nun biyografisi

T arkan yeni çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla tüm Türkiye'de gündeme oturmuştu. Şarkı siyasi anlamda da çok konuşuldu. Bu yaşananların ardından Tarkan'ın ailesi de konuşulmaya başlandı. Haberimizde Tarkan'ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu ile ilgili bilgilere yer veriyoruz. Bu bağlamda, Fethi Tevetoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Fethi Tevetoğlu'nun biyografisi ve tüm detaylar...

FETHİ TEVETOĞLU KİMDİR?

Cihat Fethi Tevetoğlu Türk doktor, yazar, ansiklopedist ve siyasetçidir.

Cihat Fethi Tevetoğlu 1916 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Rizeli olan ailesi, babasının asker olması nedeniyle İstanbul’da yaşamıştır. Küçüklüğünde babasının etkisiyle Türkçülüğe yönelen Tevetoğlu, özellikle lise eğitimi esnasında bu ilgiyi aktif bir şekle dönüştürmüştür. Türkçülüğünü, şiire olan düşkünlüğü sayesinde gençlik yıllarında şiirleriyle ifade etmişti. Bu şiirleri dönemin Türkçülerinin dergilerinde sık sık yayınlanmış, bu sayede Nihal Atsız’la tanışmış ve Türkçü mücadeleye katılmıştır. Yazarlığa Türkçü dergilerde başladı. Kopuz, Atsız Mecmua, Türk Kültürü, Orhun, Türk Sazı, Çınaraltı, Ülkü, Toprak, Hayat Tarih dergilerinde ve Tasvir, Yeni İstanbul, Son Havadis gazetelerinde yazdı. Türk Ansiklopedisi'nde fahrî yöneticilik yaptı ve maddeler yazdı. Komünizmle Mücadele Derneği'nin de kurucularındandır. Tevetoğlu, Türkçülüğün İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uluslararası siyasi konjektörünün de etkisiyle yükselmesinde önemli rol oynamıştır, Türk siyasetinde Türkçülüğün savunucularından biri olmuştur.

Irkçılık-Turancılık Davası adı altında Mayıs 1944'te başlayan ve Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Ankara Konservatuvarı Müdürü Orhan Şaik Gökyay, Hikmet Tanyu, Türk Tarihi Profesörü Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan gibi Türkçülerin de bulunduğu davada 11 ay tutuklu kaldı.

1957 yılında Demokrat Parti'de Samsun İl Başkanı olarak siyasete başladı, Adalet Partisi'nden 1961 ile 1974 yılları arasında Samsun Cumhuriyet Senatörü oldu. İslam Ülkeleri Konferansı Başkan Yardımcılığı, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı, Müslüman Mültecileri Kalkındırma Vakfı Genel Başkanlığı, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yaptı.

27 Kasım 1989 tarihinde 73 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Şarkıcı Tarkan'ın dedesinin kardeşidir.

FETHİ TEVETOĞLU ESERLERİ