Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminde en riskli ilçeleri açıkladı!Eğitimcinin Can GüvenliğiSokak ortasında kadını önce darp edip ardından tacizde bulunan şahısın cezası belli olduFOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 24 Kasım SalıKoronavirüsü atlatan Mohamed Salah sahalara geri dönüyor!Fethiye Adliyesi'nde şiddet ve cinsel istismar mağdurları için özel görüşme odaları açıldıFormula 1 yarışçısının Türk güzeli takibe alması sosyal medyayı çalkaladı!Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına tablet armağan ettiSosyal medya üzerinden gençler sokağa çıkma kısıtlamalarına destek verdiDiyarbakır'da sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığına protesto: Bize 'bakan' yok
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Fethiye Adliyesi'nde şiddet ve cinsel istismar mağdurları için özel görüşme odaları açıldı

Fethiye Adliyesi'nde şiddet ve cinsel istismar mağdurları için özel görüşme odaları açıldı

Fethiye Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı'nca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel adli görüşme odaları hizmete girdi.

Fethiye Adliyesi'nde şiddet ve cinsel istismar mağdurları için özel görüşme odaları açıldı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, 2017 yılı ve sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları; suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanımakta olduğun söyledi.

Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanacağını belirten Eker, şöyle konuştu: "2017 yılı sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyor. Bu odalarda görüşme yapacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan özel odalardır. İfade için gelen mağdur veya tanık, suça sürüklenen çocuk ilk önce bekleme odasında bekletilip, kaygı düzeyi azaltılıp, belli bir rahatlama sağladıktan sonra görüşme odasına alınıyor. Burada da adli görüşmeci ile birlikte, bekleme odası veya duruşma salonundan sorulan sorular ilk önce adli görüşmecinin kulaklığına geliyor. Görüşmeci bu soruyu mağdura anlayacağı şekilde soruyor. Mağdur da o soruları cevaplıyor. Bu şekilde ifadeler alınıyor."

Başsavcı Eker, bakanlığın desteğiyle adli görüşme odalarını kurduklarını, bu süreçte mağdurların ikincil örselenmelerinin önüne geçen uygulamaları yapacaklarını kaydetti.

iha-20201124aw173970-1.jpg

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT