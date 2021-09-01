Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini eleştiren bir vatandaşa 12 dakikada 68 kez küfür etti

Edinilen bilgilere göre Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini belirten Serkan Yalnız, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Belediyenin takıma destek olmadığı gerektiğini ifade eden Yalnız'la görüşen Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca 6 Temmuz’da mesaj atarak “Bu işlere burnunu sokma” dedi.

Daha sonra Serkan Yalnız, eleştirilerine devam edince Alim Karaca 27 Ağustos’ta mesaj atarak, “Sana hesap mı vermek zorundayım?” dedikten sonra bu kez telefon etti. Yalnız'ın telefonu açmasıyla Karaca, Yalnız’a ve ailesine galiz küfürler yağdırdı.

68 KEZ KÜFÜR ETTİ

Bunun üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Belediye Başkanı Karaca hakkında şikayetçi oldu. Yalnız'ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti.

DAVAYI ÇEKMESİ İÇİN TEHDİTLER ALIYOR

Yaşadıklarını anlatan Serkan Yalnız, Belediye Başkanı Karaca'nın kendisine küfür ettiğini ifade ederek, “Belediye başkanının çevresi, belediyeden beklentileri olan kişiler, arayıp davayı geri çekmem konusunda tehdit ediyorlar. Davayı geri çek bu işi uzatma şeklinde tehdit telefonları alıyorum.” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak