Fethiye, Hollywood’a göz kırpttı

İskoç aktör Mike Michael, Fethiye'de çekilmesi planlanan yeni filmini tanıtmak amacıyla Fethiye Belediyesini ziyaret etti.

Daha önce Hollywood yapımı Cesuryürek (Braveheart), 007 James Bond, Gladyatör gibi filmlerde rol alan Mike Michael, Fethiye'de çekilmesi planlanan yeni film için prodüktör koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Hazırlık aşamasında olan ve 2020 yılında çekilmesi planlanan yeni filminin tanıtımı ve planlaması amacıyla Fethiye'ye gelen Michael, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Filmin korku türü olacağını söyleyen Michael, Amerikalı ve İngiliz birçok oyuncunun yer alacağını belirtti. Mike Michael, prodüktörlüğünü yapacağı filmin projesinde başrollerden birini ise, başta Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul, Sevda Kuşun Kanadında olmak üzere çeşitli dizilerde ve çok sayıda filmde rol alan Aydan Çakır'ın oynayacağını söyledi.

19 yıldır Fethiye'ye gelen ve Ovacık Mahallesi'nde evi bulunan Mike Michael, kendisini Fethiye'nin fahri hemşehrisi olarak gördüğünü ve Fethiye'yi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.

Ziyaretle ilgili düşüncelerini dile getiren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, geçtiğimiz aylarda yine Fethiye'de çekilen "Sol Yanım" isimli Türk filmine destek olduklarını, bu sefer yabancı yönetmen, prodüktör ve Hollywood oyuncularıyla Fethiye bölgesinde film çekilmesini önemsediklerini, büyük bir kısmı Fethiye'de çekilecek olan böyle bir filmin şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Mike Michael'inprodüktörlüğünü yapacağı ve Fethiye'de çekilmesi planlanan filmin çekimlerine 2020 Nisan – Mayıs aylarında başlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA