Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro

Fethiye Körfezi'nin deniz dibi temizliği için Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda 19 kurum temsilcisi bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro

Fethiye Körfezi'nin deniz dibi temizliği için Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda 19 kurum temsilcisi bir araya geldi. Proje danışmanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, deniz dibi temizliği faaliyeti çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Körfez temizliği için Büyükşehir Belediyesi, Körfez Tarama projesi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışma ile körfezdeki mevcut çamur (sediment) miktar, dağılım ve özelliklerinin belirlenmesi için deniz dibi akış ölçümleri, sediment numunelerinde ağır metal ve ekotoksitite analizleri ve "Deniz Dibi Sığ Sismik Ölçüm ve Batımetrik Harita Hazırlanması" çalışması tamamlandı.

Yalçıner: Körfezin temizlenmesinin maliyeti 55 milyon euro

Proje danışmanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Prof. Dr. Yalçıner, dip tarama faaliyeti çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Yalçıner sunumunda, dip tarama faaliyeti çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Sunumunda, deniz dibi Sığ Sismik Ölçüm ve Batımetrik Haritanın yanı sıra deniz dibi akıntı ölçümü ve mevcut çamur (sediment) analizi ile ilgili çalışmaların da tamamlandığını, ilgili kurumlar tarafından körfezde deniz dibi tarama yaparak temizliğin yapılmasının yanı sıra körfeze kirletici girişinin önlenmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gerekli olan çalışmaları anlattı.

Körfezin temizlenmesinin maliyetinin 55 milyon Euro olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Fethiye iç körfezinde yaşanan deniz kirliliğinin giderilmesi için dip tarama yapılması gerekli. Körfezin temizlenmesi çalışmalarına eş zamanlı olarak korunması çalışmalarının da birlikte yürütülmesi gerekli. Günlük rakamlarla körfezin temizlenmesinin maliyeti yaklaşık olarak 55 milyon Euro civarında. Bir kurumun tek başına bu bütçeyi karşılaması mümkün değil. Bunun için ilgili tüm kurumların ve bakanlıkların bir araya gelmesi lazım" dedi.

Toplantıya katılan tüm kurum ve kuruluşlarca, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak tüm veri ve bilgilerin talep edilmesi halinde paylaşılması, çalışmaların hızlandırılması ve koordineli çalışılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro

Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro

Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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