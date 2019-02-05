İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Fethiye’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Fethiye’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fethiye’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çıkan fırtınada bazı ev ve işlerinin çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle Karaçulha Mahallesinde bulunan bir evin çatı yola uçtu. Bazı mahallerde ağaçlar dalarında kırıldı. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı.

Polis ve İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Fethiye’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Fethiye’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.