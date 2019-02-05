Fethiye’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çıkan fırtınada bazı ev ve işlerinin çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle Karaçulha Mahallesinde bulunan bir evin çatı yola uçtu. Bazı mahallerde ağaçlar dalarında kırıldı. Reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı.

Polis ve İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: İHA