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  3. Fethiye’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Fethiye’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirildi.

Fethiye’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirildi. Bir kişi göz altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirip çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Taşkaya Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.E göz altına alınırken iş yerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 64 litre elektronik sigara likiti, 8 Litre sıvı nikotin, 250 litre gıda aroması, 360 litre gliserin, 41 Litre tatlandırıcı ve 715 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fethiye’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Fethiye’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Kaynak: İHA

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