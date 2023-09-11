Fethiye’de kıyı temizliği

Her yıl Eylül ayında tün dünyada düzenlenen "Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası" çerçevesinde Fethiye'de TURMEPA tarafından kıyı temizliği düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fethiye’de kıyı temizliği

Her yıl Eylül ayında tün dünyada düzenlenen "Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası" çerçevesinde Fethiye'de TURMEPA tarafından kıyı temizliği düzenlendi.

"Uluslararası Kıyı Temizleme Kampanyası" çerçevesinde her yıl binlerce gönüllüsüyle kıyı temizliği çalışmasına destek veren TURMEPA, bu yıl da kıyılardaydı. 5 farklı bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kıyılarda Fethiye de 51 kg atık toplandı.

Her yıl Eylül ayında 100'den fazla ülkedeki yüzbinlerce gönüllü, "Uluslararası Kıyı Temizleme Kampanyası" çerçevesinde kıyılara akın ederken, denizlerin korunması amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA yürütüyor. Bu yıl da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde Fethiye ilçesinde kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Kampanyanın Fethiye ayağı Kızıl Ada sahilinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, 1 saat içinde plastik, metal, cam ve sigara izmaritleri başta olmak üzere yaklaşık 51 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti.

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten TURMEPA yetkilileri, "Artan nüfusla beraber oluşturduğumuz atıklar ve ürettiğimiz karbon emisyonları her geçen gün katlanarak artıyor. İklim değişikliği ve kirlilik dünyanın en büyük çevre sorunu haline geldi. Deniz suyunun ısınması, deniz seviyesinin yükselmesi, her saniye 47 ton plastiğin denizlerimize karışması ile oluşan tehlike sadece denizleri değil, dünyamızı da tehdit ediyor. İklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmak istiyorsak dünyamızın dörtte üçünü kaplayan denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.

Fethiye’de kıyı temizliği

Fethiye’de kıyı temizliği

Fethiye’de kıyı temizliği

Fethiye’de kıyı temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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