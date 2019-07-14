Fethiye'de orman yangını

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Hıdırlık Mevkindeki ormanlık alanda, saat 16.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan 40 yangın söndürme işçisi ve 10 kişilik belediye personeli, 4 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 belediye arazözü ile karadan müdahalede bulundu. Yapılan çalışmayla kısa sürede yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

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DHA