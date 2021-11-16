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  3. Fethiye'de otomobil çarpıp kaçtı! Sahra Gizem Aksu olay yerinde hayatını kaybetti!

Fethiye'de otomobil çarpıp kaçtı! Sahra Gizem Aksu olay yerinde hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 46 yaşındaki Sahra Gizem Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Fethiye'de otomobil çarpıp kaçtı! Sahra Gizem Aksu olay yerinde hayatını kaybetti!

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fethiye'de otomobil çarpıp kaçtı! Sahra Gizem Aksu olay yerinde hayatını kaybetti!

Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fethiye'de otomobil çarpıp kaçtı! Sahra Gizem Aksu olay yerinde hayatını kaybetti!

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