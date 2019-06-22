Fethiye’de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı Muğla'nın Fethiye İlçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Muğla'nın Fethiye İlçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçenin turistik merkezi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Fikret Ö. otelde bulunan İsmail Işık ile tartışarak bıçakla öldürmüştü. Olay sonrası Jandarma ekiplerine teslim olan Fikret Ö., Fethiye Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA



