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  3. Fethiye'de uçan koltuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Fethiye'de uçan koltuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Fethiye Ölüdeniz Babadağ’dan paraşüt ile atlayışında daha önce okey ve tavla oynayan uçuş pilotu Hasan Kaval, bu seferde koltuk atlayışı ile görenleri şaşırttı. Koltuğun yapılışından havada süzülüp yere inmesine kadar olan anların yer aldığı video vatandaşlar tarafından çokça izlendi.

Fethiye'de uçan koltuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!Fethiye'de uçan koltuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

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03 Temmuz 2020 Cuma 16:23

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