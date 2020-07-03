Fethiye'de uçan koltuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Fethiye Ölüdeniz Babadağ’dan paraşüt ile atlayışında daha önce okey ve tavla oynayan uçuş pilotu Hasan Kaval, bu seferde koltuk atlayışı ile görenleri şaşırttı. Koltuğun yapılışından havada süzülüp yere inmesine kadar olan anların yer aldığı video vatandaşlar tarafından çokça izlendi.
İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!
Diyarbakır'da yön levhalarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi zor ikna edildi!
Yeni doğan bebek için yemek düzenlenen mahalledeki 10 ev karantinaya alındı!
İstanbul'da kamyon çocuk parkına girdi!
03 Temmuz 2020 Cuma 16:23
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT