Fethiye’de WBC Profesyonel Boks Gecesi 17 Eylül’de yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 17 Eylül Pazar günü WBC profesyonel boks gecesi düzenlenecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fethiye’de WBC Profesyonel Boks Gecesi 17 Eylül’de yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 17 Eylül Pazar günü WBC profesyonel boks gecesi düzenlenecek.

Son yıllarda yapılmış en büyük boks organizasyonlarından biri olan boks gecesinde sporcular ikisi kemer maçı olmak üzere 4 klasmanda mücadele edecek. Gecede yenilgisiz profesyonel boksör Fethiyeli Kubilay Alcu, Azerbaycanlı Ismat Eynullayev arasındaki WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemeri mücadelesi olacak.Türkiye'nin önemli boksörlerinden Karslı boksör Arda Tamer Avcı ise Azerbaycanlı Rauf Aghayev ile WBC Asya Superlight kemerini korumak için mücadele verecek. Gecenin promotörlüğünü ise Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı üstlenecek. Müsabakaları Türk hakemler yönetecek.

Yenilgisiz Profesyonel Boksör Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) Dünya Ve Avrupa Altın Kemer Şampiyonu Kubilay Alcu, "Öncelikle kendi evimde böyle büyük bir organizasyonda görüşmek bana gurur veriyor. Kendi evimde hiçbir zaman dövüşmemiştim. Sonunda WBC'yi Türkiye'ye, Fethiye'ye getirdik.İnşallah yenilmezlik serime devam etmek istiyorum.Kendi evimde kemeri almak istiyorum. İnşallah bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye için büyük bir boks organizasyonu olduğunu söyleyen WBC Asia, UBO Dünya Ve İntercontinental Altın Kemer Şampiyonu Arda Tamer Avcı ise, "Daha önce Türkiye'de WBC Asia şampiyonluğu yaşadım. Bu gecede yer alacağımız için bizler de çok mutluyuz. Eğer kazanırsak çok daha mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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