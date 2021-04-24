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Fethiye’de zehir tacirlerine polis baskını: Bir kişi gözaltına alındı

Muğla'da ekipler alınan ihbar üzerine harekete geçti. Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Fethiye’de zehir tacirlerine polis baskını: Bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. İstihbarı çalışma neticesinde ilçedeki evinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit edilen C.Y düzenlenen operasyonla yakalandı.

YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 49,01gram Metamfetamin, 9 santimetre ve 8 santimetre boyutunda kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid A4, 11 adet sentetik ecza Suboxone, 0,34 gram. Kenevir tohumu, Hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 875 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan C.Y Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Fethiye’de zehir tacirlerine polis baskını: Bir kişi gözaltına alındı

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