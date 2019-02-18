Fethiyespor 0 - 0 Tokatspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fethiyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Fethiyespor sahasında Tokatspor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fethiyespor - Tokatspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Fethiyespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Tokatspor İlk 11
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Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|22
|14
|4
|4
|44
|13
|46
|31
|2
|Menemen Belediyespor
|22
|13
|7
|2
|48
|26
|46
|22
|3
|Fatih Karagümrük
|22
|12
|4
|6
|36
|24
|40
|12
|4
|Manisa BBSK
|22
|10
|8
|4
|37
|17
|38
|20
|5
|Şanlıurfaspor
|22
|10
|6
|6
|27
|24
|36
|3
|6
|Pendikspor
|22
|9
|6
|7
|32
|28
|33
|4
|7
|Etimesgut Belediyespor
|22
|9
|6
|7
|30
|26
|33
|4
|8
|Zonguldak Kömürspor
|22
|7
|8
|7
|24
|27
|29
|-3
|9
|Sivas Belediyespor
|22
|8
|5
|9
|26
|30
|29
|-4
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|7
|7
|8
|29
|36
|28
|-7
|11
|Kahramanmaraşspor
|22
|7
|6
|9
|21
|27
|27
|-6
|12
|Bak Spor
|22
|6
|9
|7
|23
|32
|27
|-9
|13
|Kırklarelispor
|22
|6
|6
|10
|25
|30
|24
|-5
|14
|Fethiyespor
|22
|4
|10
|8
|24
|28
|22
|-4
|15
|Konya Anadolu Selçukspor
|22
|4
|10
|8
|30
|38
|22
|-8
|16
|Darıca Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|19
|41
|20
|-22
|17
|Bandırmaspor
|22
|4
|6
|12
|24
|38
|18
|-14
|18
|Tokatspor
|22
|2
|9
|11
|16
|30
|15
|-14
Fikstür
|16.02.2019
|Tuzlaspor
|1-3
|Menemen Belediyespor
|16.02.2019
|Manisa BBSK
|4-0
|Tarsus İdman Yurdu
|16.02.2019
|Bak Spor
|1-0
|Bandırmaspor
|17.02.2019
|Kırklarelispor
|0-0
|Şanlıurfaspor
|17.02.2019
|Bugsaş Spor
|Bandırmaspor
|17.02.2019
|Etimesgut Belediyespor
|2-1
|Pendikspor
|17.02.2019
|Sivas Belediyespor
|1-0
|Fatih Karagümrük
|17.02.2019
|Zonguldak Kömürspor
|1-0
|Konya Anadolu Selçukspor
|17.02.2019
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|Darıca Gençlerbirliği
|17.02.2019
|Fethiyespor
|0-0
|Tokatspor
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