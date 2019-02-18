Fethiyespor 0 - 0 Tokatspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fethiyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Fethiyespor sahasında Tokatspor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fethiyespor - Tokatspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.02.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tokatspor

Tokatspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 22 14 4 4 44 13 46 31 2 Menemen Belediyespor 22 13 7 2 48 26 46 22 3 Fatih Karagümrük 22 12 4 6 36 24 40 12 4 Manisa BBSK 22 10 8 4 37 17 38 20 5 Şanlıurfaspor 22 10 6 6 27 24 36 3 6 Pendikspor 22 9 6 7 32 28 33 4 7 Etimesgut Belediyespor 22 9 6 7 30 26 33 4 8 Zonguldak Kömürspor 22 7 8 7 24 27 29 -3 9 Sivas Belediyespor 22 8 5 9 26 30 29 -4 10 Tarsus İdman Yurdu 22 7 7 8 29 36 28 -7 11 Kahramanmaraşspor 22 7 6 9 21 27 27 -6 12 Bak Spor 22 6 9 7 23 32 27 -9 13 Kırklarelispor 22 6 6 10 25 30 24 -5 14 Fethiyespor 22 4 10 8 24 28 22 -4 15 Konya Anadolu Selçukspor 22 4 10 8 30 38 22 -8 16 Darıca Gençlerbirliği 22 5 5 12 19 41 20 -22 17 Bandırmaspor 22 4 6 12 24 38 18 -14 18 Tokatspor 22 2 9 11 16 30 15 -14

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