Fethiyespor: 0 - Turgutluspor 0

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fethiyespor Turgutluspor maçını, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Turgutluspor yöneticileri

ile birlikte izledi. Yaklaşık iki bin kişi maçı izledi. Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor'a destek olurken, Turgutlu'dan gelen yaklaşık 150 taraftarda takımlarına destek oldu.

Maçtan Dakikalar

5. Dakikada sağ kanatta topla buluşan Abdulkadir'in ortasında, Mitat ceza alanı için kafa vuruşunu kaleci Serken köşeden çıkardı.

21. Dakikada Anıl'ın serbest vuruşta ortaladığı topla ceza alanında içinde buluşan Erdi topa gelişine vurdu, kale çizgisinde Mehmet çıkardı.

40. Dakikada Metin'in sağdan ceza alanına ortaladığı topala buluşan Anıl'ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

43. Dakikada Turgayın kullandığı serbest vuruşu köşen kaleci Fatih uçarak çıkardı.

49. dakikada Necmi'nin pasıyla topla buluşan Samet ceza alanı içinde sert vurdu, top üst direkten geri döndü.

50. Dakikada Hayrullah'ın ortasınsada Samet kafa vurdu, kaleci Serkan topu güçlükle kurtardı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: R. Alkım Aksoy xxx, Aydın Karsuvuran xxx, Aydın Küçük xxx

Fethiyespor: Serkan xxx, Hüseyin xx, Sabri xx, Erdi xx Turgay xx, Metin xx, ( Dk. 60 Anıl Gir xx), İbrahim xxx, Cemal xx, (Dk. 89 Aykut x ), Mert xxx, Fatih Üge xx, ( Dk. 46 Halil x), Anıl Arıcıoğlu xxx

Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Hayrullah xx, Samet xx, (Dk. 83 Kadir x),Abdülkadir xx, Mithat xxx, Onur xx, ( Dk. 73 Alperen xx ), Mehmet xx, Yiğit xx, Yasin xx, (Dk.76 Ferhat xx) Necmi xx, Emre xx

Sarı Kartlar: Dk. 16 Sabri, 25 Metin, Dk. 54 Cemal ( Fethiyespor), Dk. 45+1 Abdülkadir Dk. 84 Yiğit ( Turgutluspor)

Kaynak: İHA