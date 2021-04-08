Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fethiyespor ve Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Fethiyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Fethiyespor Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Fethiyespor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri
Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Recep İlker Kor(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)
Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 23. Serhat Mutlu, 4. Sabri Turgut, 35. Mert Özmen, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Kutay Yokuşlu, 27. Cem Özdemir, 6. Berkay Öztuvan, 99. Anıl Arıcıoğlu, 9. Yakup Alkan, 70. Ali Han Tunçer
Yedekler
1. Halil Kaşlı, 77. Tahir Kurtuluş, 48. Erkan Kapar, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 14. Görkem Ali Kınay, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 54. Yasin Uzunoğlu
Teknik Sorumlu
Bahri Kaya
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 12. Ömer Yanık, 15. Ahmet Üner, 29. Alican Tez, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı
Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 18. Emir Miray Köksal, 22. Fatih Aydın, 66. Bora Taşdemir, 17. Erdem Onur Beytaş, 99. Muhammet Enes Gök
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu