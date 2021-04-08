Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fethiyespor ve Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Fethiyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne? Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Fethiyespor Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Fethiyespor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri

Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Recep İlker Kor(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)

Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

41. Serkan Demirol, 23. Serhat Mutlu, 4. Sabri Turgut, 35. Mert Özmen, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Kutay Yokuşlu, 27. Cem Özdemir, 6. Berkay Öztuvan, 99. Anıl Arıcıoğlu, 9. Yakup Alkan, 70. Ali Han Tunçer



Yedekler

1. Halil Kaşlı, 77. Tahir Kurtuluş, 48. Erkan Kapar, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 14. Görkem Ali Kınay, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 54. Yasin Uzunoğlu



Teknik Sorumlu

Bahri Kaya



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 12. Ömer Yanık, 15. Ahmet Üner, 29. Alican Tez, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 18. Emir Miray Köksal, 22. Fatih Aydın, 66. Bora Taşdemir, 17. Erdem Onur Beytaş, 99. Muhammet Enes Gök



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu