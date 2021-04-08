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Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fethiyespor ve Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Fethiyespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Fethiyespor - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?

Fethiyespor, Belediye Kütahyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Fethiyespor  Belediye Kütahyaspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Fethiyespor Belediye Kütahyaspor Maçının Hakemleri
Yusuf Adnan Kendirciler(hakem), Recep İlker Kor(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)

FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 23. Serhat Mutlu, 4. Sabri Turgut, 35. Mert Özmen, 3. Hüseyin Rüzgar, 5. Kutay Yokuşlu, 27. Cem Özdemir, 6. Berkay Öztuvan, 99. Anıl Arıcıoğlu, 9. Yakup Alkan, 70. Ali Han Tunçer

Yedekler
1. Halil Kaşlı, 77. Tahir Kurtuluş, 48. Erkan Kapar, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 14. Görkem Ali Kınay, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 54. Yasin Uzunoğlu

Teknik Sorumlu
Bahri Kaya

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 5. Emrah Dağ, 7. Enes Nalbantoğlu, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 12. Ömer Yanık, 15. Ahmet Üner, 29. Alican Tez, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 77. İsmail Kayalı

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 4. Murat Demirezen, 18. Emir Miray Köksal, 22. Fatih Aydın, 66. Bora Taşdemir, 17. Erdem Onur Beytaş, 99. Muhammet Enes Gök

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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