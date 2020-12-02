Fethiyespor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Fethiyespor, İskenderun ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Fethiyespor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Fethiyespor sahasında İskenderun ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fethiyespor - İskenderun maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi. Fethiyespor İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fethiye İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Fethiyespor İskenderun Maçının Hakemleri

Süleyman Soyutürk(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Emin Barlas(2. Yardımcı Hakem), Emre Küçük(dördüncü Hakem)

Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

41. Serkan Demirol, 35. Mert Özmen, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 9. Yakup Alkan, 20. Fatih Somuncu, 8. Cemal Şener, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer, 89. Hayrullah Çelik



Yedekler

1. Halil Kaşlı, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 4. Sabri Turgut, 48. Erkan Kapar, 99. Anıl Arıcıoğlu



Teknik Sorumlu

Mesut Toros

İskenderun

İskenderun İlk 11

13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 67. Furkan Demir, 34. Engin Berk Nebioğlu, 10. Buğra Temel, 31. Murat Şimşek, 9. Uğur Uğur



Yedekler

23. Onur Muhammet Parlar, 8. Ali Özdemir, 88. Ömer Turan, 35. Tolga Cevher, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu



Teknik Sorumlu

Taylan Temel

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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