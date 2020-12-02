Fethiyespor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Fethiyespor, İskenderun ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Fethiyespor, İskenderun ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Fethiyespor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Fethiyespor sahasında İskenderun ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fethiyespor - İskenderun maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.
Fethiyespor İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Fethiyespor İskenderun Maçının Hakemleri
Süleyman Soyutürk(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Emin Barlas(2. Yardımcı Hakem), Emre Küçük(dördüncü Hakem)
Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 35. Mert Özmen, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 9. Yakup Alkan, 20. Fatih Somuncu, 8. Cemal Şener, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer, 89. Hayrullah Çelik
Yedekler
1. Halil Kaşlı, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 4. Sabri Turgut, 48. Erkan Kapar, 99. Anıl Arıcıoğlu
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 67. Furkan Demir, 34. Engin Berk Nebioğlu, 10. Buğra Temel, 31. Murat Şimşek, 9. Uğur Uğur
Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 8. Ali Özdemir, 88. Ömer Turan, 35. Tolga Cevher, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu
Teknik Sorumlu
Taylan Temel
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor