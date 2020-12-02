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Fethiyespor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Fethiyespor, İskenderun ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fethiyespor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Fethiyespor, İskenderun ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Fethiyespor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Fethiyespor sahasında İskenderun ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fethiyespor - İskenderun maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.

Fethiyespor  İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Fethiyespor İskenderun Maçının Hakemleri
Süleyman Soyutürk(hakem), Onur Tanrıverdi(1. Yardımcı Hakem), Emin Barlas(2. Yardımcı Hakem), Emre Küçük(dördüncü Hakem)

FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 35. Mert Özmen, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 9. Yakup Alkan, 20. Fatih Somuncu, 8. Cemal Şener, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer, 89. Hayrullah Çelik

Yedekler
1. Halil Kaşlı, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 4. Sabri Turgut, 48. Erkan Kapar, 99. Anıl Arıcıoğlu

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 67. Furkan Demir, 34. Engin Berk Nebioğlu, 10. Buğra Temel, 31. Murat Şimşek, 9. Uğur Uğur

Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 8. Ali Özdemir, 88. Ömer Turan, 35. Tolga Cevher, 47. Berkay Kurt, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu

Teknik Sorumlu
Taylan Temel

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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