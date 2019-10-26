Fethiyespor-Ofspor: 3-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Ömer Yüzer (xx), Ferhat Çalar (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) – Hüseyin (xx), Erdi (xxx), İbrahim (xx), Turgay (xx) (Dk. 65 Sergen x), Metin (xx) (Dk. 57 Anıl Gir x), Mert Özmen (xxx), Cemal (xx) (Dk. 81 Anıl Arıcıoğlu), Mert Caymaz (xxx), Fatih Üge (xx), Halil (xxxx)

OFSPOR: Philipp (xx) – Buğrahan (xx), İsmail (x), Arif (x) (Dk. 80 Hakan x), Ziya (x), Enes (x) (Dk. 63 Barış x), Bülent (x) (Dk. 71 Adnan x), Oktay (xx), Mustafa (xx), Talha (x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 62, Dk. 89 Halil, Dk. 79 Anıl (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Philipp, Arif, Buğrahan, Mustafa (Ofspor), İbrahim, Hüseyin (Fethiyespor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Derincespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fethiyespor çıkışını konuk ettiği Ofspor karşısında da sürdürdü: 3-0. Lacivert-beyazlılar rakibini ikinci yarıda attığı gollerle mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 62. dakikada Halil'in golüyle perdeyi açan Fethiyespor, 79. dakikada Anıl'la golleri ikiledi. Fethiyespor'da Halil 89'da skoru belirleyen isim oldu. Bu sonuçla 16 puana yükselen Fethiyespor 4. sıraya yükseldi, Ofspor ise 14 puanda kalıp 6. basamağa geriledi.

Kaynak: DHA