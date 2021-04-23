Fethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Tokatspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Fethiyespor sahasında Tokatspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Fethiyespor - Tokatspor maçının skoru ne?
Fethiyespor, Tokatspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Fethiyespor Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Fethiyespor Tokatspor Maçının Hakemleri
Serkan Pınar(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)
Fethiyespor İlk 11
1. Halil Kaşlı, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 9. Yakup Alkan, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 20. Fatih Somuncu, 23. Serhat Mutlu, 35. Mert Özmen, 89. Hayrullah Çelik, 99. Anıl Arıcıoğlu
Yedekler
41. Serkan Demirol, 3. Hüseyin Rüzgar, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 17. Murat Berkan Demir, 48. Erkan Kapar, 54. Yasin Uzunoğlu, 77. Tahir Kurtuluş
Teknik Sorumlu
Enver Ataçocuğu
Goller
Berkay Öztuvan,22.dk (f), Anıl Arıcıoğlu,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yakup Alkan 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Anıl Gir 75.dk, Serhat Mutlu 64.dk, Yakup Alkan 75.dk, Mehmet Sacit Yolcu 69.dk
Oyuna Girenler
Hakan Yakup Jacoues Horzum 75.dk, Erkan Kapar 64.dk, Yasin Uzunoğlu 75.dk, Hüseyin Rüzgar 69.dk
Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak, 8. Erdem Yel, 9. Batuhan Aslan, 19. Furkan Kaya, 22. Ali Can Özer, 23. Eray Uysal, 30. Ulaş Girgin, 60. Mehmet Menderes Önkuzu
Yedekler
17. Yunus Emre Yılmaz, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 27. Umut Eren Şenel, 52. Sabrican Nazlı, 99. Mert Yasir Yılmaz
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Serhat Kaymak 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Batuhan Aslan 90.dk, Abdulbaki Şahin 90.dk, Berkcan Aytaç 90.dk, Ali Can Özer 61.dk, Eray Uysal 80.dk
Oyuna Girenler
Mert Yasir Yılmaz 90.dk, Sabrican Nazlı 90.dk, Umut Eren Şenel 90.dk, Yunus Emre Yılmaz 61.dk, Tahir Mert Uzunsakal 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor