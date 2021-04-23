Fethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Tokatspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Fethiyespor sahasında Tokatspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Fethiyespor - Tokatspor maçının skoru ne? Fethiyespor, Tokatspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Fethiyespor Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Fethiyespor Tokatspor Maçının Hakemleri

Serkan Pınar(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)

Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

1. Halil Kaşlı, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 9. Yakup Alkan, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 20. Fatih Somuncu, 23. Serhat Mutlu, 35. Mert Özmen, 89. Hayrullah Çelik, 99. Anıl Arıcıoğlu



Yedekler

41. Serkan Demirol, 3. Hüseyin Rüzgar, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 17. Murat Berkan Demir, 48. Erkan Kapar, 54. Yasin Uzunoğlu, 77. Tahir Kurtuluş



Teknik Sorumlu

Enver Ataçocuğu



Goller

Berkay Öztuvan,22.dk (f), Anıl Arıcıoğlu,79.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yakup Alkan 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Anıl Gir 75.dk, Serhat Mutlu 64.dk, Yakup Alkan 75.dk, Mehmet Sacit Yolcu 69.dk



Oyuna Girenler

Hakan Yakup Jacoues Horzum 75.dk, Erkan Kapar 64.dk, Yasin Uzunoğlu 75.dk, Hüseyin Rüzgar 69.dk

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak, 8. Erdem Yel, 9. Batuhan Aslan, 19. Furkan Kaya, 22. Ali Can Özer, 23. Eray Uysal, 30. Ulaş Girgin, 60. Mehmet Menderes Önkuzu



Yedekler

17. Yunus Emre Yılmaz, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 27. Umut Eren Şenel, 52. Sabrican Nazlı, 99. Mert Yasir Yılmaz



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Serhat Kaymak 47.dk



Oyundan Çıkanlar

Batuhan Aslan 90.dk, Abdulbaki Şahin 90.dk, Berkcan Aytaç 90.dk, Ali Can Özer 61.dk, Eray Uysal 80.dk



Oyuna Girenler

Mert Yasir Yılmaz 90.dk, Sabrican Nazlı 90.dk, Umut Eren Şenel 90.dk, Yunus Emre Yılmaz 61.dk, Tahir Mert Uzunsakal 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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