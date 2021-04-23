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Fethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Fethiyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Tokatspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Fethiyespor sahasında Tokatspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Fethiyespor - Tokatspor maçının skoru ne?

Fethiyespor, Tokatspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Fethiyespor  Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Fethiyespor Tokatspor Maçının Hakemleri
Serkan Pınar(hakem), Umut İncili(1. Yardımcı Hakem), Ömer Akman(2. Yardımcı Hakem), Selçuk Keklik(dördüncü Hakem)

FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
1. Halil Kaşlı, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 9. Yakup Alkan, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 20. Fatih Somuncu, 23. Serhat Mutlu, 35. Mert Özmen, 89. Hayrullah Çelik, 99. Anıl Arıcıoğlu

Yedekler
41. Serkan Demirol, 3. Hüseyin Rüzgar, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 17. Murat Berkan Demir, 48. Erkan Kapar, 54. Yasin Uzunoğlu, 77. Tahir Kurtuluş

Teknik Sorumlu
Enver Ataçocuğu

Goller
Berkay Öztuvan,22.dk (f), Anıl Arıcıoğlu,79.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yakup Alkan 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Anıl Gir 75.dk, Serhat Mutlu 64.dk, Yakup Alkan 75.dk, Mehmet Sacit Yolcu 69.dk

Oyuna Girenler
Hakan Yakup Jacoues Horzum 75.dk, Erkan Kapar 64.dk, Yasin Uzunoğlu 75.dk, Hüseyin Rüzgar 69.dk

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak, 8. Erdem Yel, 9. Batuhan Aslan, 19. Furkan Kaya, 22. Ali Can Özer, 23. Eray Uysal, 30. Ulaş Girgin, 60. Mehmet Menderes Önkuzu

Yedekler
17. Yunus Emre Yılmaz, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 27. Umut Eren Şenel, 52. Sabrican Nazlı, 99. Mert Yasir Yılmaz

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Serhat Kaymak 47.dk

Oyundan Çıkanlar
Batuhan Aslan 90.dk, Abdulbaki Şahin 90.dk, Berkcan Aytaç 90.dk, Ali Can Özer 61.dk, Eray Uysal 80.dk

Oyuna Girenler
Mert Yasir Yılmaz 90.dk, Sabrican Nazlı 90.dk, Umut Eren Şenel 90.dk, Yunus Emre Yılmaz 61.dk, Tahir Mert Uzunsakal 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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