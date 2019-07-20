Fethiyespor'da darp iddiası

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu hastaneden adli muayene raporu alıp, polis merkezinde tutanak tutturdu. Fethiyespor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim, kulüpten 225 bin TL alacağı olduğunu ve İkinci Başkan İsmail Öztürk'le yaptığı görüşme sonrası 70 bin TL karşılığında sözleşme feshi konusunda anlaştıklarını söyledi. Mukavelesini sonlandırmak için gittiği Fethiye İlçe Stadı'ndaki kulüp binasında yanında koruması bulunan bir kadın personelin kendisine incelemesi için fesihname verdiğini belirten Halil İbrahim, fesihnamenin fotoğrafını çekip avukatına gönderdiğini dile getirdi.

Daha sonra vedalaşmak üzere teknik direktör Mustafa Ceviz'in odasına götürüldüğünü belirten futbolcu, "Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, ben de imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim" dedi. Tutanakta; odada kamera kayıtlarının olmadığı, koridorda ise kamera görüntülerinin bulunduğu, ancak görevlinin olmaması nedeniyle görüntülerin temin edilemediği belirtildi. Darp raporunda Halil İbrahim Pekşen'in sol boyun ve omuz bölgesinde hassasiyet meydana geldiği tespit edildi.

Kariyerinde Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Tepecikspor, Konyaspor ve Elazığspor formalarını da giyen Halil İbrahim Pekşen, geçen sezon 2'nci Lig'de Fethiyespor formasıyla 9 maçta görev aldı.

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DHA