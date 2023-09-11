Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi

Fethiyespor'un ligin 3.haftasında taraftarı karşısında bu sezonun oynadığı ilk maçında Kastamonuspor'a 90. dakikada yediği golle 1-0 yenilmesi camiayı büyük üzüntüye boğdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi

Fethiyespor'un ligin 3.haftasında taraftarı karşısında bu sezonun oynadığı ilk maçında Kastamonuspor'a 90. dakikada yediği golle 1-0 yenilmesi camiayı büyük üzüntüye boğdu. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın yenilgi için taraftarlardan özür dileyerek, "Maçlar kaybedilir, kazanılır biz yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan aile ortamını bozmadan hep birlikte olmamız. Taraftarımızın takımımıza sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

TFF 2.lig kırmızı grupta ilk maçı Bay geçen ikinci hafta deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kalan Fethiyespor, kendi taraftarı önünde çıktığı ilk karşılaşmayı 90.dakikada yediği golle 1-0 kaybetti. Lacivert-Beyazlıların Kaptan Murat Yılmaz'ın ayağından penaltı kaçırdığı karşılaşmada, 3 net gol pozisyonunu cömertçe harcaması taraftarları üzüntüye boğdu. Fethiyespor Kastamonuspor maçını izleyenler arasında Fethiyespor eski teknik direktörleri; Selahattin Dinçer, Mustafa Ceviz, Hamdi Yılmaz ve Fevzi Sevinç'te tribünde ayrı ayrı yerlerde izlerken Fethiyespor'un ortaya koyduğu mücadele ilgi ile izlendi.

Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ne olursa olsun futbolcularımı kutluyorum. Maçta rakibe üstünlük sağladık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yediğimiz golle maçı maalesef kaybettik. Penaltılar kaçabilir, gol kaçırabiliriz bunlar sorun değil. Üzüldüğüm tek konu, çok iyi tempo yaptık, kazanmayı çok istedik ama olmadı nasip değilmiş. Rakipte 1 puanı alıp gitme derdindeydi. Çok talihsiz bir gol yiyerek kaybettik. Bu kadar istekli, arzulu maçı kazanmak adına her şeyi sahaya yansıtan bir futbolcu grubum vardı. Ama bazen olmayınca olmuyor. Mutlu olduğum şey çalıştıklarımızın karşılığını aldık. Rakipte istediğimiz gibiydi. Maçın ilk başlarında biraz olumsuzluk yaşadık. Ondan sonra yaptığımız tempolarla rakip oyundan düştü. Tam gol bulacağız derken maalesef olmadı. Maçlar kaybedilir, kazanılır biz yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan aile ortamını bozmadan hep birlikte olmamız. Taraftarımızın takımımıza sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi

Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi

Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi

Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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