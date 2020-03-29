Fethiye’ye yaşayan yabancılar tedbir ve hizmetlerden memnun

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan özellikle 65 yaş üstü yerleşik yabancılar, Korona virüs salgınına karşı Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor.

Fethiye ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan yerleşik yabancılar da Türkiye'nin aldığı tedbirler ve yaşlılara yapılan yardımlardan faydalanıyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan kişilere yönelik olarak Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa Koordinasyon Grubu'nun belirlediği numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekipler tarafından hızlıca karşılanıyor. Fethiye Belediyesince de yapılan İngilizce ve Türkçe anonslarla, bölgede yaşayanlara uyulması gereken kurallar sık hatırlatılıyor.

Fethiye Belediyesi zabıta ekiplerinin market ihtiyaçlarını giderdiği İngiliz Kathryn Miclehe Topçu, ihtiyaçları olduğunda belediye ekiplerinin giderdiğini, kendilerine zor günde ekiplerin yardımcı olduğunu söyledi. Topçu, Türkiye'nin virüs salgınına karşı erken önlem aldığını, kendisini güvende hissettiğini vurguladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bölgede çok sayıda yabancı uyruklunun yaşadığını ve bunların çoğunluğunun yaşlılardan oluşturduğunu dile getirdi. Korona virüsü salgınından etkilenmemek için evde kalmanın önemine vurgu yapan Alim Karaca, "Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kamu kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Bölgede yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu için de İngilizce duyurular yapıyoruz. yabancı uyrukluların birçoğu uzun süredir ilçemizde yaşıyor. Onlar fahri turizm elçilerimiz. Onların sağlığı ve memnuniyeti bizim için önemli. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA